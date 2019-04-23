“غوارديولا” يكشف حقيقة رحيل “محرز” عن “السيتي”

وضع “بيب غوارديولا” مُدرب نادي “مانشستر سيتي” النقاط على الحروف بخصوص وضعية الدولي الجزائري، “رياض محرز”، وإمكانية رحيله الصيف القادم.

وصرّح الإسباني في ندوة صحفية عقدها اليوم الثلاثاء :”محرز يرحل عن الفريق؟ سيبقى معنا هذا الموسم والذي يليه والذي يليه”.

وجاءت خرجة “الفيلسوف” لتنقي كل الحديث عن مُغادرة الجناح الطائر لصفوف “السكاي بلوز”، لعدم رضاه عن وضعيته الحالية كلاعب بديل.

يُذكر بأن صاحب المُراوغات السحرية، لا يزال مُرتبطا بعقد طويل الأمد مع بطل “البرمير ليغ” يستمر الى غاية جوان 2023.