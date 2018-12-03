غوارديولا يكشف سبب إبعاد “محرز” عن التشكيلة الأساسية !

كشف الإسباني “بيب غوارديولا” مدرب “مانشستر سيتي” عن الأسباب التي جعلته لا يعتمد على رياض محرز وباقي نجوم الفريق في مباراة الجولة الماضية ضد “بورنموث”.

وقال “غوارديولا” في تصريحات نشرها موقع “مانشستر إيفنينغ”: “الآن سننهي العام بـ “البوكسينغ داي” وبعدها لدينا شهر جانفي الذي سيكون مرهقا وصعبا وحتى شهر فيفري”.

وأضاف: “الجميع يريد اللعب والكل لديهم الحق في ذلك ليس لدي 13 لاعب فقط، كل لاعب عليه أن يثبت أحقيته”.

وختم كلامه: “اذا قمنا ببعض التعديلات وحققنا الفوز نكون قد نجحنا واذا حدث العكس فلن نلوم إلا أنفسنا”.