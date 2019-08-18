غوارديولا يكشف سبب تخليه عن محرز!

كشف “بيب غوارديولا” مُدرب نادي “مانشستر سيتي” عن الأسباب التي دفعته للتخلي عن الدولي الجزائري، رياض محرز، خلال مواجهة توتنهام.

ورد الإسباني، خلال ندوته الصحفية الأخيرة، عن سؤال مُتعلق بدوافعه لإسقاط اليساري من حساباته :”أريد أن يكون الجميع معنيا بالأمر”.

وواصل :”بالنسبة لي الجولات الاولى من الدوري، بمثابة فترة تحضيرات حقيقية، وهو ما يُفسر إعتمادي على أسماء جديدة أمام السبيرز”.

وفاجأ الفيلسوف الجميع بترك إبن “سارسال” خارج الخدمة في المُباراة الثانية من “البريميرليغ”، رغم عرضه الخيالي أمام “واستهام” الأسبوع الماضي.