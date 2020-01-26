غوارديولا يكشف سبب تغيير “محرز” الغريب !!

الرياضة
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غوارديولا يكشف سبب تغيير “محرز” الغريب !! صورة مركبة
بقلم حواز عبد النور

كشف المدرب الإسباني لفريق مانشستر سيتي الانجليزي “بيب غوارديولا”  عن سبب تغييره لرياض محرز بعد مرور 57 دقيقة فقط من مواجهة “فولهام”.

التقني الكاتلوني صرح بعد مواجهة الدور الرابع من منافسة كأس الإتحاد الانجليزي التي جرت ظهيرة اليوم الأحد.

رياض محرز تعرض لضربة قوية خلال مواجهة فولهام لكنه تعافى منها بشكل جيد وهو الآن سليم”.


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