غوارديولا يكشف سبب تفضيل “محرز” على “ساني” !

الرياضة
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غوارديولا يكشف سبب تفضيل “محرز” على “ساني” !
بقلم أمير بهلول

كشف “بيب غوارديولا” عن السبب الذي جعله لا يعتمد على “ليروي ساني” في آخر المباريات بالرغم من إصابة “برناردو سيلفا”.

حيث فضل المدرب الإسباني إقحام “محرز” عوض النجم الألماني حيث صرح بيب قائلا: “هو يعلم لماذا لم يلعب مؤخرا”.

وأضاف: “لا أشك أبدا في قدرات ساني وهو يعلم جيدا أنني أثق فيه كثيرا، لكن في بعض المباريات أفضل لاعبين آخرين عليه”.

وتابع: “لقد تحدثنا معه كثيرا داخل وخارج أرضية الميدان وطلبناه بتقديم الأفضل دائما”.

يذكر أن “محرز” شارك كأساسي في مباراة “توتنهام” لحساب الدور الربع النهائي من منافسة دوري الأبطال.


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