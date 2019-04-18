“غوارديولا” يكشف سبب عدم إعتماده على “محرز”

وضع “بيب غوارديولا” مُدرب نادي “مانشستر سيتي”، النقاط على الحروف بخصوص وضعية الدولي الجزائري “رياض محرز”، وسبب تركه كلاعب بديل.

وصرّح الإسباني لقناة “RMC SPORT” قبل “الكابوس” الذي عاشه أشباله أمام “توتنهام”، سهرة أمس الأربعاء :”هذه مُجرد خيارات فنية”.

وواصل :”لماذا لم أشرك محرز وفيرناندينيو؟ أنا أثق تماما في كليهما، ولكن مُعطيات اللقاء دفعتني للإعتماد على أسماء دون أخرى”.

وإكتفى نجم المنتخب الوطني، بمُلازمة كُرسي الإحتياط طيلة الـ90 دقيقة خلال المواجهة أمام “السبيرز” والتي شهدت إقصاء مُرا لـ”السكاي بلوز”.