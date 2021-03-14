غوارديولا يكشف سبب عدم اعتماده على “محرز”

الرياضة
  • -
  • 0
غوارديولا يكشف سبب عدم اعتماده على “محرز”
بقلم أمير بهلول

كشف المدرب الإسباني “بيب غوارديولا” عن السبب الذي جعله لا يعتمد على “محرز” وبعض الكوادر في مباراة الفريق أمس السبت.

وكان “غوارديولا” قد أجرى 7 تغييرات مقارنة بالتشكيلة المثالية التي كان يعتمد عليها بإراحة أكبر عدد ممكن من اللاعبين.

وقال “بيب” في تصريحات صحفية: “تغيير 7 لاعبين؟.. لدينا مباراة صعبة في دوري أبطال أوروبا”.

وأضاف: “أعتبر مواجهة بورسيا مونشنغلادباخ مباراة نهائية وعلينا أن نكون مستعدين”.

وتابع: “كنت أعتقد أننا سنذهب مباشرة إلى بودابست، لكننا سنذهب يوم الإثنين”.

وغاب عن التشكيلة الأساسية أمام “فولهام” كل من: “محرز”، “دي بروين”، “سترلينغ”، “غندوغان”، “فودين”، “والكر”.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=971125

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2021

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com