غوارديولا يكشف سبب عدم اعتماده على “محرز”

كشف المدرب الإسباني “بيب غوارديولا” عن السبب الذي جعله لا يعتمد على “محرز” وبعض الكوادر في مباراة الفريق أمس السبت.

وكان “غوارديولا” قد أجرى 7 تغييرات مقارنة بالتشكيلة المثالية التي كان يعتمد عليها بإراحة أكبر عدد ممكن من اللاعبين.

وقال “بيب” في تصريحات صحفية: “تغيير 7 لاعبين؟.. لدينا مباراة صعبة في دوري أبطال أوروبا”.

وأضاف: “أعتبر مواجهة بورسيا مونشنغلادباخ مباراة نهائية وعلينا أن نكون مستعدين”.

وتابع: “كنت أعتقد أننا سنذهب مباشرة إلى بودابست، لكننا سنذهب يوم الإثنين”.

وغاب عن التشكيلة الأساسية أمام “فولهام” كل من: “محرز”، “دي بروين”، “سترلينغ”، “غندوغان”، “فودين”، “والكر”.