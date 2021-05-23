غوارديولا يكشف عن خطته قبل نهائي دوري الأبطال !

قبل أسبوع من النهائي الحلم لدوري أبطال أوروبا، كشف “بيب غوارديولا” عن قرارات هامة اتخذها قبل مواجهة “تشيلسي“.

وقال “غوارديولا” في تصريحات صحفية: “لدي شعور رائع بأننا سنلعب بشكل جيد وسنقدم مباراة رائعة في النهائي”.

وأضاف: “سنحضّر انفسنا بالطريقة الصحيحة للمنافسة ونستمتع بتلك اللحظة، سنحاول الاستمتاع في نفس الوقت نريد أن نكون قادرين على المنافسة قدر الإمكان للفوز باللقب”.

وتابع:”التشكيلة الأساسية؟ يعتمد على مزاجي وما أشعر به، أحياناً في نفس اليوم، وأحياناً قبل المباراة بساعة واحدة، وحتى قبل يومين”.

وختم كلامه: “لكني قررت بالفعل أشياء كثيرة في الأيام القليلة الماضية تخص نهائي دوري أبطال أوروبا“.