غوارديولا يكشف عن خطته قبل نهائي دوري الأبطال !

الرياضة
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غوارديولا يكشف عن خطته قبل نهائي دوري الأبطال !
بقلم أمير بهلول

قبل أسبوع من النهائي الحلم لدوري أبطال أوروبا، كشف “بيب غوارديولا” عن قرارات هامة اتخذها قبل مواجهة “تشيلسي“.

وقال “غوارديولا” في تصريحات صحفية: “لدي شعور رائع بأننا سنلعب بشكل جيد وسنقدم مباراة رائعة في النهائي”.

وأضاف: “سنحضّر انفسنا بالطريقة الصحيحة للمنافسة ونستمتع بتلك اللحظة، سنحاول الاستمتاع في نفس الوقت نريد أن نكون قادرين على المنافسة قدر الإمكان للفوز باللقب”.

وتابع:”التشكيلة الأساسية؟ يعتمد على مزاجي وما أشعر به، أحياناً في نفس اليوم، وأحياناً قبل المباراة بساعة واحدة، وحتى قبل يومين”.

وختم كلامه: “لكني قررت بالفعل أشياء كثيرة في الأيام القليلة الماضية تخص نهائي دوري أبطال أوروبا“.


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