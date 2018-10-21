“غوارديولا” يكشف عن سبب مشاركة “محرز” كأساسي ويرد على المنتقدين !

أشاد المدرب الإسباني “بيب غوارديولا” باللاعب الجزائري “رياض محرز” الذي تألق بشكل كبير في مباراة أمس في الدوري الانجليزي ضد “بيرنلي”.

وقال “غوارديولا” في تصريحات صحفية: “ما قدمه في أنفيلد ضد ليفربول هو السبب وراء مشاركته ضد بيرنلي، كان إستثنائيا”.

وأضاف: “ليس من السهل أن تلعب تحت ذلك الضغط وهذا يدل على قوة الشخصية، وتضييع ضربة جزاء يحدث في كرة القدم”.

وتابع: “تضييع ركلة الجزاء أمر غير مهم بالنسبة لي كل ما يهمني هو الأداء الذي يقدمه فوق أرضية الميدان وضد بيرنلي فعل كل شيء”.

وختم كلامه: “سجل هدف عالمي، فهو لاعب بإمكانيات كبيرة ويتمتع بموهبة كبيرة وهو لاعب خطير ولا يضيع الكرات داخل منطقة العمليات”.