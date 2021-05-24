غوارديولا يكشف عن ملامح التشكيلة الأساسية التي ستخوض النهائي

كشف المدرب الإسباني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي بيب غوارديولا عن ملامح التشكيلة الأساسية التي ستخوض نهائي دوري أبطال أوروبا أمام تشيلسي.

ونشط بيب غوارديولا ندوة صحفية صبيحة اليوم الإثنين ندوة صحفية تطرق فيها لنهائي دوري أبطال أوروبا الذي سيجمعه بنادي تشيلسي يوم السبت بملعد دراغاو ببورتو قائلا:

“الجميع جاهزون. أعرف أ ن جميع اللاعبين جيدون، لن أغير شيئا بسبب حصة تدريبية أو حصتين. لقد تعلمت الكثير منذ سنوات عديدة. لم أستقر حتى الآن على التشكيل الأساسي”.

وأضاف: ” تشيلسي يسبب المشاكل لجميع خصومه، من الصعب إيقافهم بسبب الجودة التي يمتلكونها وإعدادهم، تهانينا لهم على المباراتين اللتين تغلبوا علينا فيهما. هذه منافسة أخرى، دعنا نرى ما إذا كان بإمكاننا التغلب عليهم.”