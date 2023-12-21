غوارديولا يكشف فحوى اللقاء مع محرز في السعودية

كشف مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا عن اللقاء مع الدولي الجزائري رياض محرز خلال الندوة الصحفية التي عقدها بالسعودية.

وتطرق غوارديولا إلى فحوى اللقاء الذي وصفه بـ “الودي” اليوم الخميس “محرز كان لاعبا مؤثرا معنا، حقق برفقتنا إنجازات مهمة، تناولنا العشاء سويا في مدينة جدة”.

كما أضاف غوارديولا “كنت أتمنى أن يتابع المباراة النهائية من الملعب، لكنه مرتبط مع فريقه بمواجهة في الدوري”.

وختم غوارديولا “لدي فضول حول الدوري السعودي وأرغب في الجلوس مع محرز ولابورت لمعرفة تجربتهم”.

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