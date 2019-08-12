غوارديولا يكشف كيف فاجأه محرز بخرجة غير مُتوقعة!

كشف مدرب مانشستر سيتي، “بيب غوارديولا” عن السبب الذي جعله يمنح ثقته للدولي الجزائري، رياض محرز، منذ إفتتاح مُباريات الدوري.

وأوضح التقني الإسباني تفاصيل إعتماده على الجناح الطائر، رغم أنه لم يستفد من الراحة اللازمة بعد مُشاركته التاريخية في الكان.

وجاءت هذه الخرجة غير مُتوقعة بالنسبة للفيلسوف وطاقمه الذين كانوا سيمنحونه عُطلة مُطولة.

وقابل الساحر محرز هذا المُقترح بالرفض في وقت، لم يختم بعض زملائه في “الخضر” بعد، عُطلتهم لحد الساعة.

وصرّح “الكتالوني” قائلا لجريدة “الميرور”.. “محرز إتصل بي بعد كأس إفريقيا، وأعلمني بأن 10 أيام فقط ستكفيه من أجل الراحة”.

وواصل :”لقد كان محرز يرغب في العودة الى صفوفنا واللعب في أسرع وقت ممكن، وهذا الأمر أعجبني”.

وأردف :”من جهتي أردت أن يلعب، وهذا رغم تواجد بيرناردو سيلفا، والذي لم أعتمد عليه بسبب مُشكل عضلي بسيط”.

وظهر “بيب” مُعجبا كثيرا بالتزام نجمه مع “السكاي بلوز”، ورغبته الجامحة في فرض نفسه مع بطل إنجلترا، منذ بداية الموسم.