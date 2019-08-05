“غوارديولا” يكشف ما حدث بين أطباء “السيتي” ومحرز!

منح “بيب غوارديولا” تفاصيل ما حدث بين الدولي الجزائري، رياض محرز، وأطباء “مانشستر سيتي”، قبل مواجهة “ليفربول” في الدرع خيرية.

وصرّح الفيلسوف قائلا :”محرز كان في عُطلة وتناول دواءً بجرعة ضئيلة، ولكننا لم نعرف ما الذي تناوله”.

وواصل :”بإعتبارنا لم نكن ندري ما تناوله، فإن خطر الخضوع لفحص كشف المنشطات كان موجودا، والأطباء لم يعرفوا مُكونات الدواء”.

وأردف التقني الإسباني :”لم يكن بمقدورنا القيام بمُخاطرة الدفع به في المُباراة، لأن ذلك كان سيُشكل خطرا”.

وختم :”على كل ولحسن الحظ، رياض سيكون حاضرا معنا في المُباراة القادمة أمام واست هام”.