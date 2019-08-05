عاجل

“غوارديولا” يكشف ما حدث بين أطباء “السيتي” ومحرز!

الرياضة
  • -
  • 0
“غوارديولا” يكشف ما حدث بين أطباء “السيتي” ومحرز!
بقلم إسماعيل عشاش

منح “بيب غوارديولا” تفاصيل ما حدث بين الدولي الجزائري، رياض محرز، وأطباء “مانشستر سيتي”، قبل مواجهة “ليفربول” في الدرع خيرية.

وصرّح الفيلسوف قائلا :”محرز كان في عُطلة وتناول دواءً بجرعة ضئيلة، ولكننا لم نعرف ما الذي تناوله”.

وواصل :”بإعتبارنا لم نكن ندري ما تناوله، فإن خطر الخضوع لفحص كشف المنشطات كان موجودا، والأطباء لم يعرفوا مُكونات الدواء”.

وأردف التقني الإسباني :”لم يكن بمقدورنا القيام بمُخاطرة الدفع به في المُباراة، لأن ذلك كان سيُشكل خطرا”.

وختم :”على كل ولحسن الحظ، رياض سيكون حاضرا معنا في المُباراة القادمة أمام واست هام”.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=684873

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com