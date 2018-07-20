“غوارديولا” يكشف ما ينتظره من “محرز”

تطرق “بيب غوارديولا” مُدرب نادي “مانشستر سيتي” لأول مرة لصفقة لاعبه الجديد، رياض محرز، مؤكدا بأنه سيُقدم إضافة كبيرة لتشكيلته.

وتحدث التقني الإسباني قائلا :”محرز متواجد معنا من أجل مُساعدتنا على مُواجهة التحديات الكثيرة التي تنتظرنا، وإستغلال المؤهلات التي يمتلكها”.

وواصل بشأن الدولي الجزائري :”أنا مُتحمس كثيرا، خاصة وأنه يتميز بموهبة كبيرة، وهو ماسيُمثل دعما كبيرا لنا خلال الموسم الداخل”.

وينتظر الجميع أول ظهور لإبن “سارسال” مع “السكاي بلوز”، غدا السبت، خلال المواجهة الودية التي ستجمع زملاءه الجدد بـ”بوروسيا دورتموند”.