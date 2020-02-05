“غوارديولا” يلعب مصيره أمام “ريال مدريد” !

كشفت صحيفة “دايلي مايل” البريطانية، أن “بيب غوارديولا” مدرب “مانشستر سيتي”، سيلعب مصيره أمام “ريال مدريد” في دوري الأبطال.

وفي تقرير مطول نشرته صحيفة “دايلي مايل”، العديد من اللاعبين تحدثوا مطولا مع “بيب” في غرفة الملابس بعد الخسارة أمام “توتنهام” في الدوري.

كما أن البعض لام “الفيلسوف” الإسباني الذي في كل مرة يغير تشكيلته الأساسية ولم يحافظ على نفس الأسماء في مباراتين متتاليتين.

يذكر أن “مانشستر سيتي” سيحل ضيفا على “ريال مدريد” في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 26 فيفري المقبل.