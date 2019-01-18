غوارديولا يلمح لإشراك محرز أساسيا أمام هيدرسفيلد

يتجه المدرب الإسباني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي بيب غوارديولا للإعتماد على الجزائري محرز أساسيا في مباراة هذا الأحد أمام هيدرسفيلد.

ويواجه مانشستر سيتي نظيره هيدرسفيلد يوم الأحد في إطار الجولة الـ23 من البريمرليغ بملعب “جون سميث”.

وتحدث غوارديولا عن هذه المواجهة خلال مؤتمر صحفي أشار من خلاله عن عودة المدافع الفرنسي ميندي.

“سأقوم بإشراك واحد أو الثنائي معا (أغويرو وخيسوس) لا أعرف..يوجد الكثير من المباريات والجميع سيشارك لأوقات كبيرة”.

وأضاف:”ميندي يقترب من العودة لكنه غير جاهز للمباراة القادمة..لقد خاض ثلاث أو أربع حصص تدريبية مع الفريق، الأمر يسير بشكل جيد، لكننا نهدف الآن لإعادته إلى أفضل حالاته”.