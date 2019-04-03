غوارديولا يمنح محرز فرصة الموسم !!

وضع المدرب الإسباني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي بيب غوارديولا، اللاعب الجزائري رياض محرز في التشكيلة الاساسية.
التي ستكون معنية المعنية فريق كارديف سيتي سهرة اليوم الأربعاء لحساب الجولة الـ32 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وسيكون رياض أمام فرصة كبيرة لتكرار سيناريو لقاء الذهاب أين سجل ثنائية كاملة، التي إفتتح بها عداده مع “السيتي”.
تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة @CardiffCityFC
التشكيل الأساسي | إيدرسون, دانيلو, ستونز, لابورت, زينتشينكو, فيرناندينيو, فودين, دي بروين, رياض @Mahrez22 🇩🇿, ساني, جيسوس
البدلاء | موريتش, ووكر, كومباني, سترلينج, جوندوجان, بيرناردو سيلفا, ديفيد سيلفا#السيتي_كارديف#السيتي pic.twitter.com/pe8fJH0Ozh
— نادي مانشستر سيتي (@Cityarabia) April 3, 2019
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