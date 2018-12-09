“غوارديولا” ينتظر ردة فعل “محرز” وزملائه !

لم تمر الخسارة التي مني بها “مانشستر سيتي” ضد “تشيلسي” أمس السبت مرور الكرام، حيث أكد “بيب غوارديولا” أنه ينتظر ردة فعل كتيبته في قادم المواعيد.

وأكد “غوارديولا” أنه هناك بعض الأخطاء التي يجب تصحيحها، وهناك الكثير من النقاط التي يجب الفوز بها في شهر ديسمبر الحالي.

وألقت الصحف البريطانية، اللوم على المدرب الإسباني بعد الخسارة، حيث أكدت أنه أخطأ في بعض الخيارات.

كما أكدت أن “محرز” يحسن اللعب كجناح وهو مركزه المفضل وليس كقلب هجوم وهمي، في حين طالبت المدرب الإسباني بالتعاقد مع مهاجم حقيقي.