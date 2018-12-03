“غوارديولا” ينتقد “ستيرلينغ” لهذا السبب !!

وجه مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا، إنتقادات للاعبه ستيرلينغ على خلفية المباراة السابقة أمام “بورنموث”، وعشية مواجهة “واتفورد”.

وقال المدير الفني لـ”السيتيزنس”: “ستيرلينغ بإمكانه تقديم أفضل مما يقدمه الآن، نحن سعداء للغاية بما قدمه خلال الثلاث سنوات الماضية”.

وأضاف غوارديولا في تصريحاته قائلا: “هنالك نقطة أخرى عليه أن يصبح أكثر تماسكاً فيما يتعلق بالإستحواذ وسيطرته على الكرة”.

وأكد المدرب الكتالوني أنه لن يستعين إلا بمن يجد فيه القدرة على تقديم مستوى لائق خلال مواجهة الغد أمام “واتفورد” في الدوري الإنجليزي.