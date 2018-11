غوارديولا ينتقد محرز:”يجب عليك تقديم الأفضل لأن ستيرلينغ موجود”

وقال “غوارديولا” بعد اللقاء في الندوة الصحفية التي عقدها:”يجب على رياض محرز اللعب بشكل جيد لأن رحيم ستيرلينغ موجود والعكس صحيح”.

وأضاف “بيب” بعد الفوز المُحقق برباعية دون رد:”يجب على اللاعبين التنافس فيما بينهم إذا أرادوا التواجد في التشكيلة الأساسية”.

وكان رياض محرز قد شارك في الدقيقة ال73 من اللقاء مكان زميله رحيم ستيرلينغ لكنه لم يترك بصمته من خلال هدف أو تمريرة حاسمة.

