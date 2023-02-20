غوارديولا ينصف محرز

أطلق مدرب نادي مانشستر سيتي الانجليزي، بيب غوارديولا، تصريحات محفزة لنجمه الدولي الجزائري، رياض محرز، قبل السفرية التي ستقود الفريق، بعد غد الأربعاء، لملاقاة نادي لايبزيغ الألماني، ضمن ذهاب الدور 16 من منافسة رابطة أبطال أوروبا.

ونقل الصحفي الإيطالي الشهير، فابريزيو رومانو، تصريحات على لسان غوارديولا، يتحدث فيها عن وضعية الإنجليزي فيل فودين، مؤكدا بأنه عليه منافسة قائد الخضر على مكانة أساسية في السيتزن.

وقال غوارديولا في هذا الصدد: ” فيل فودين عليه التنافس مع محرز الذي يلعب بشكل جيد، ومع لاعبين آخرين… إنها منافسة”

وهي التصريحات التي تؤكد بأن التقني الاسباني، يمنح الأولوية لمحرز على حساب فودين، بالرغم من أن الدولي الجزائري، بقي حبيسا لكرسي الاحتياط في آخر لقاء لعبه السيتي، السبت الماضي أمام نوتينغهام فورست.