غوارديولا يواصل تهميش محرز

وقرر التقني الإسباني مرة أخرى، الإعتماد على كل من البرتغالي، بيرناردو سيلفا على الرواق الأيمن و”دي بروين” في صناعة اللعب.

وجاء هذا الخيار مُتوقعا من طرف الفيلسوف، والذي ألمح خلال آخر ندواته الصحفية بان قائد مُحاربي الصحراء لن ينال فُرصته.

وتُشير كل المعطيات بان هذا السيناريو سيتكرر بشكل مُستمر في قادم مُباريات البريميرليغ، وسيكون على إبن سارسال الصبر لإشعار لاحق.

How we line-up against Bournemouth! 🙌

Ederson, Walker, Otamendi, Laporte, Zinchenko, Gundogan, Silva (C), De Bruyne, Bernardo, Sterling, Aguero

Subs | Bravo. Angelino, Rodrigo, Fernandinho, Mahrez, Cancelo, Foden

⚽️ @haysworldwide

🔵 #BOUMCI #mancity pic.twitter.com/YP0jgmj7fH

— Manchester City (@ManCity) August 25, 2019