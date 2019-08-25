غوارديولا يواصل تهميش محرز

الرياضة
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غوارديولا يواصل تهميش محرز
بقلم إسماعيل عشاش

واصل “بيب غوارديولا” مُسلسل تهميش رياض محرز للأسبوع الثاني على التوالي، وتركه على كرسي البدلاء قبل مواجهة اليوم الأحد “بورنموث”.

وقرر التقني الإسباني مرة أخرى، الإعتماد على كل من البرتغالي، بيرناردو سيلفا على الرواق الأيمن و”دي بروين” في صناعة اللعب.

وجاء هذا الخيار مُتوقعا من طرف الفيلسوف، والذي ألمح خلال آخر ندواته الصحفية بان قائد مُحاربي الصحراء لن ينال فُرصته.

وتُشير كل المعطيات بان هذا السيناريو سيتكرر بشكل مُستمر في قادم مُباريات البريميرليغ، وسيكون على إبن سارسال الصبر لإشعار لاحق.


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