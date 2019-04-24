“غوارديولا” يواصل تهميش “محرز” !!

أبعد المدرب الإسباني لفريق “مانشستر سيتي” الإنجليزي “بيب غوارديولا” النجم الدولي الجزائري “رياض محرز” عن التشكيلة الأساسية.

التي ستواجه “مانشستر يونايتد” بملعب “أولترافورد” سهرة اليوم الأربعاء بداية من الساعة ال20:00.

وذلك في داربي مدينة “مانشستر” المؤجل من الجولة ال31 للدوري الإنجليزي الممتاز.