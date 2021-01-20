غوارديولا يواصل مُعاقبة محرز بطريقته الخاصة !!

“بيب” وضع رياض محرز على دكة البدلاء بمناسبة المواجهة المقررة بداية من الساعة 19:00 بين السيتي والضيف أستون فيلا لحساب الجولة 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

النجم الجزائري شارك كأساسي مرة واحدة فقط ولمدة 67 دقيقة في آخر 6 مباريات للفريق في الدوري الإنجليزي.

وبلغة الأرقام فإن محرز إكتفى بالمشاركة في 89 دقيقة من أصل 540 دقيقة ممكنة.

تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة @AVFCArabia 🙌

التشكيل الأساسي | إيدرسون، ووكر، دياز، ستونز، كانسيلو، رودريجو، جوندوجان، دي بروين (الكابتن)، بيرناردو، فودين، سترلينج.

البدلاء | ستيفن، جيسوس، زنتشينكو، توريس، ميندي، فرناندينيو، رياض @Mahrez22 🇩🇿، جارسيا، بيرنابي.

🔷 #السيتي pic.twitter.com/HLtjVuwJV9

— مانشستر سيتي (@Cityarabia) January 20, 2021