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غوارديولا يواصل مُعاقبة محرز بطريقته الخاصة !!

الرياضة
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غوارديولا يواصل مُعاقبة محرز بطريقته الخاصة !! صورة مركبة
بقلم حواز عبد النور

واصل المدرب الإسباني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي بيب غوارديولا مُعاقبته للنجم الدولي الجزائري رياض محرز بطريقته الخاصة.

“بيب” وضع رياض محرز على دكة البدلاء بمناسبة المواجهة المقررة بداية من الساعة 19:00 بين السيتي والضيف أستون فيلا لحساب الجولة 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

النجم الجزائري شارك كأساسي مرة واحدة فقط ولمدة 67 دقيقة في آخر 6 مباريات للفريق في الدوري الإنجليزي.

وبلغة الأرقام فإن محرز إكتفى بالمشاركة في 89 دقيقة من أصل 540 دقيقة ممكنة.


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