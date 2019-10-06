غوارديولا يواصل وضع ثقته في “محرز” أمام “ولفرهامبتون”

كشف “بيب غوارديولا” عن التشكيلة الأساسية لنادي “مانشستر سيتي” التي ستواجه نادي “ولفرهامبتون” في الدوري الإنجليزي.
وسيشارك الجزائري “رياض محرز” مرة أخرى كأساسي وبات يعتبر قطعة لا تمس في تشكيلة “غوارديولا”.
وبلغة الأرقام فإن محرز وفي 5 مباريات شارك فيها كأساسي حقق “السيتي” 5 إنتصارات وسجل محرز 3 أهداف ومنح زملائه 6 تمريرات حاسمة.
📋 Here's how we line-up for #MCIWOL…
XI | Ederson, Walker, Otamendi, Fernandinho, Cancelo, Rodrigo, Gundogan, D Silva (C), Sterling, Mahrez, Aguero.
SUBS | Bravo, G Jesus, Zinchenko, Angelino, Bernardo, Foden, E Garcia.
⚽️ @HaysWorldwide
🔵 #ManCity pic.twitter.com/IGslBj1T4j
— Manchester City (@ManCity) October 6, 2019
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