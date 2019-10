غوارديولا يواصل وضع ثقته في “محرز” أمام “ولفرهامبتون”

وسيشارك الجزائري “رياض محرز” مرة أخرى كأساسي وبات يعتبر قطعة لا تمس في تشكيلة “غوارديولا”.

وبلغة الأرقام فإن محرز وفي 5 مباريات شارك فيها كأساسي حقق “السيتي” 5 إنتصارات وسجل محرز 3 أهداف ومنح زملائه 6 تمريرات حاسمة.

📋 Here's how we line-up for #MCIWOL…

XI | Ederson, Walker, Otamendi, Fernandinho, Cancelo, Rodrigo, Gundogan, D Silva (C), Sterling, Mahrez, Aguero.

SUBS | Bravo, G Jesus, Zinchenko, Angelino, Bernardo, Foden, E Garcia.

