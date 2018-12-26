غوارديولا يوبخ محرز وزملائه بعد خسارة “ليستر”

إنتقد المدرب الإسباني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي “بيب غوارديولا” بشدة زملاء النجم الدولي الجزائري رياض محرز بعد الخسارة ضد ليستر سيتي.

وصرح “بيب” بعد نهاية اللقاء بالخسارة بهدفين لهدف على ملعب “الكينغ باوور”:”الموسم لازال طويلا.. يجب علينا القتال للحصول على العديد من الأشياء”.

“يجب علينا تقبل الهزيمة ضد ليستر سيتي والعمل بكل قوة وجهد وتغيير الكثير من الأمور بشكل سريع لإسترجاع الثقة وتحقيق نتائج إيجابية”.

PEP 💬 We have to realise that we have to work harder and change immediately to bring our confidence back and go and get good results. #LEIMCI — Manchester City (@ManCity) December 26, 2018