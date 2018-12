غوارديولا يوبخ محرز وزملائه بعد خسارة “ليستر”

وصرح “بيب” بعد نهاية اللقاء بالخسارة بهدفين لهدف على ملعب “الكينغ باوور”:”الموسم لازال طويلا.. يجب علينا القتال للحصول على العديد من الأشياء”.

“يجب علينا تقبل الهزيمة ضد ليستر سيتي والعمل بكل قوة وجهد وتغيير الكثير من الأمور بشكل سريع لإسترجاع الثقة وتحقيق نتائج إيجابية”.

PEP 💬 We have to realise that we have to work harder and change immediately to bring our confidence back and go and get good results. #LEIMCI

PEP 💬 The season is still long, we have to fight for many many things. They scored a fantastic goal. Football is football. We have to accept it and work hard and then harder. #LEIMCI

— Manchester City (@ManCity) December 26, 2018