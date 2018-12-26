غوارديولا يوبخ محرز وزملائه بعد خسارة “ليستر”

الرياضة
  • -
  • 0
غوارديولا يوبخ محرز وزملائه بعد خسارة “ليستر” صورة مركبة
بقلم عبد النور حواز

إنتقد المدرب الإسباني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي “بيب غوارديولا” بشدة زملاء النجم الدولي الجزائري رياض محرز بعد الخسارة ضد ليستر سيتي.

وصرح “بيب” بعد نهاية اللقاء بالخسارة بهدفين لهدف على ملعب “الكينغ باوور”:”الموسم لازال طويلا.. يجب علينا القتال للحصول على العديد من الأشياء”.

“يجب علينا تقبل الهزيمة ضد ليستر سيتي والعمل بكل قوة وجهد وتغيير الكثير من الأمور بشكل سريع لإسترجاع الثقة وتحقيق نتائج إيجابية”.


طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital

Content Protection by DMCA.com