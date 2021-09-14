غوارديولا يوجه رسالة جديدة لمحرز

وجه بيب غوارديولا، مُدرب نادي مانشستر سيتي، رسالة جديدة للدولي الجزائري رياض محرز، مُطالبا فيها هذا الأخير بالصبر، وإنتظار حصوله على فُرصة جديدة في الأسابيع القليلة القادمة، خاصة وأن النادي يلعب على جميع الجبهات هذا الموسم.

وتحدث التقني الإسباني في هذا الشأن قائلا :”اللاعبون الذين لا يُشاركون حاليا، مُطالبون بالإنتظار والعمل بشكل جدي، وعندما يحين الموعد، يجب أن يكونوا في مُستوى الحدث”.

وواصل في سياق مُتصل :”اللاعبون الذي يتألقون حاليا، لديهم فُرص أكبر من أجل مواصلة المُشاركة في قادم التحديات، ومن لا يُقدمون الإضافة المرجوة، ستكون مأموريتهم صعبة فيما بعد”.