غوارديولا يوجه رسالة مُشفرة لرياض محرز !!

الرياضة
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غوارديولا يوجه رسالة مُشفرة لرياض محرز !! صورة مركبة
بقلم حواز عبد النور

وجه المدرب الإسباني لمانشستر سيتي الانجليزي “بيب غوارديولا” رسالة مُشفرة لرياض محرز مفادها أنه مُهم للفريق رغم مُشاركاته القليلة.

التقني الكاتلوني قال اليوم الجمعة في ندوة صُحفية تسبق مواجهة ليفربول:”سبب فوزنا بالعديد من الألقاب هو أن الجميع مهم. لا يمكننا الفوز بألقاب كبيرة بـ 12 أو 13 لاعبا فقط”.

وأضاف:”لازلنا في المقدمة لأن لدينا العديد من اللاعبين الجيدين. نحن نفتقد أغويرو ودي بروين وآكي ونريدهم معنا بأسرع وقت”.

يُذكر أن مانشستر سيتي يواجه ليفربول يوم الأحد بداية من الساعة ال17:30 في قمة نارية.


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