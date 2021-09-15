إعــــلانات
الرياضة

غوارديولا يوضح سبب صراخه على محرز !

بقلم يونس رزيق
غوارديولا يوضح سبب صراخه على محرز !
بيب غوارديولا يصرخ على اللاعب الجزائري رياض محرز
  • 609
  • 0

كشف المدرب الإسباني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي بيب غوارديولا السبب الحقيقي الذي جعله يصرخ على اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز وزميله “غريليش” في الشوط الثاني من المباراة التي فاز بها فريقه بسداسية كاملة مقابل ثلاثة أهداف أمام لايبزيغ في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات لمنافسة دوري أبطال إفريقيا.

وتحدث بيب غوارديولا في تصريح لبين سبورت بعد نهاية المباراة عن سبب صراخه على محرز وزميله غريليش قائلا:

“تحدثنا بين الشوطين عن الطريقة التي كان علينا اللعب بها ولم يفعلوا ذلك. لكن هذا يحدث في كرة القدم.”

انضموا الآن إلى مجموعة Ennahar TV على تطبيق #فايبر واستقبلوا الهام والعاجل وآخر الأخبار الحصرية

#النهار معكم حيث ما كنتم عبر الرابط
⬇️⬇️⬇️
https://vb.me/EnnaharTVfb

رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=986554
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر