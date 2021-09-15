غوارديولا يوضح سبب صراخه على محرز !

كشف المدرب الإسباني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي بيب غوارديولا السبب الحقيقي الذي جعله يصرخ على اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز وزميله “غريليش” في الشوط الثاني من المباراة التي فاز بها فريقه بسداسية كاملة مقابل ثلاثة أهداف أمام لايبزيغ في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات لمنافسة دوري أبطال إفريقيا.

وتحدث بيب غوارديولا في تصريح لبين سبورت بعد نهاية المباراة عن سبب صراخه على محرز وزميله غريليش قائلا:

“تحدثنا بين الشوطين عن الطريقة التي كان علينا اللعب بها ولم يفعلوا ذلك. لكن هذا يحدث في كرة القدم.”

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