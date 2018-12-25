غوارديولا يٌحدث ثورة في التشكيلة

كشفت مصادر إعلامية بريطانية، اليوم الثلاثاء، أن مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا، سيقدم على ثورة في التشكيلة الأساسية في مواجهة ليستر سيتي.

ونشر موقع ” manchestereveningnews” التشكيلة المحتملة لمباراة الغد، والتي عرفت إبعاد 4 أسماء شاركت أساسية في الخسارة أمام كريستال بالاس.

فيما وضع المصدر الدولي الجزائري رياض محرز كأساسي، فيما أبعد كل من المدافعين والكر وأوتاميندي، إضافة للمهاجمين ساني وخيسوس.

وستكون مواجهة الغد مهمة لرياض محرز، وعليه تقديم الأفضل أمام ناديه السابق لكسب نقاط جديدة ورضا التقني الإسباني غوارديولا.