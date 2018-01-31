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غوارديولا يَتحدث ويُوضح بخصوص محرز !

الرياضة
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غوارديولا يَتحدث ويُوضح بخصوص محرز !
بقلم وليد كويني

أكد الرجل الأول في العارضة الفنية لمانشستر سيتي بيب غوارديولا أن الفريق أنهى سوق الإنتقالات وأغلق ملف التعاقد مع رياض محرز.

ونشر الموقع الرسمي للنادي الأزرق السماوي تصريحا للتقني الإسباني قال فيه:”محرز لاعب في ليستر سيتي ولن أتحدث أكثر من ذلك”.

كما أضاف المدرب السابق لبرشلونة:”ملف الإستقدامات أغلق نهائيا، واللاعبون المتواجدون سيكملون الموسم”.

يذكر أن المفاوضات بين السيتي وليستر توقفت بعد رفض هذا الأخير لأربع عروض آخرها قارب الـ90 مليون أورو.

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