غوارديولا يَتحدث ويُوضح بخصوص محرز !

ونشر الموقع الرسمي للنادي الأزرق السماوي تصريحا للتقني الإسباني قال فيه:”محرز لاعب في ليستر سيتي ولن أتحدث أكثر من ذلك”.

كما أضاف المدرب السابق لبرشلونة:”ملف الإستقدامات أغلق نهائيا، واللاعبون المتواجدون سيكملون الموسم”.

يذكر أن المفاوضات بين السيتي وليستر توقفت بعد رفض هذا الأخير لأربع عروض آخرها قارب الـ90 مليون أورو.

#PEP: Mahrez is a Leicester player. I don’t talk about it too much. The transfer window is over so the guys who are here will finish the season.

— Manchester City (@ManCity) January 31, 2018