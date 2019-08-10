غوارديولا يُبرىء أطباء الخضر في “قضية” محرز

وضع “بيب غوارديولا” مُدرب مانشستر سيتي النقاط على الحروف، من جديد، بخصوص “قضية الدواء” الذي تناوله الدولي الجزائري رياض محرز.

وبرّأ الرجل الأول في الطاقم الفني لـ”السكاي بلوز” أطباء المنتخب الوطني، مؤكدا بأنه لم يرتكبوا أي خطأ مع نجمهم الأول.

وقال :”وضعية محرز كانت عادية إلى أبعد الحدود، ولكن الطبيب الجراح، ليس طبيب المنتخب الجزائري، لم يُرسل لنا المعلومات اللازمة”.

وواصل :”العملية أجريت بعد نهائيات كأس أمم إفريقيا الأخيرة، ولم نتحصل على المعلومات اللازمة في الوقت المُناسب”.

وجاءت هذه التصريحات الواضحة من “الفيلسوف” لتُنهي جدلا كبيرا، خاصة وأن بعض الأطراف قامت بتأويلات مُبالغ فيها.

ونجد بأن الكثير من وسائل الإعلام الإفريقية، إتهمت الخضر بتناول المُنشطات في الكان الأخيرة، وهو ما دحضه “غوارديولا” بتصريحاته الأخيرة.