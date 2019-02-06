“غوارديولا” يُبعد “رياض محرز” مرة آخرى !!

أبعد مرة آخرى المدرب الإسباني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي “بيب غوارديولا” النجم الدولي الجزائري “رياض محرز” عن التشكيلة الأساسية.
وذلك بمناسبة لقاء “إيفرتون” المقرر بداية من الساعة ال20:45 بملعب “الغوديسون بارك” في الجولة ال26 للدوري الإنجليزي الممتاز.
تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة @Everton
التشكيل الأساسي | إيدرسون, ووكر, ستونز, لابورت, أوتامندي, فيرناندينيو, جوندوجان, ديفيد سيلفا (الكابتن), بيرناردو سيلفا, ساني, أجويرو
البدلاء | موريتش, دانيلو, رياض @Mahrez22 🇩🇿, دي برويت, زينتشينكو, جيسوس, سترلينج#ايفرتون_السيتي #السيتي pic.twitter.com/UO5xFKnBRI
— نادي مانشستر سيتي (@Cityarabia) February 6, 2019
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