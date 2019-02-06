“غوارديولا” يُبعد “رياض محرز” مرة آخرى !!

الرياضة
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“غوارديولا” يُبعد “رياض محرز” مرة آخرى !! صورة مركبة
بقلم عبد النور حواز

أبعد مرة آخرى المدرب الإسباني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي “بيب غوارديولا” النجم الدولي الجزائري “رياض محرز” عن التشكيلة الأساسية.

وذلك بمناسبة لقاء “إيفرتون” المقرر بداية من الساعة ال20:45 بملعب “الغوديسون بارك” في الجولة ال26 للدوري الإنجليزي الممتاز.


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