غوارديولا يُبعد “محرز” عن التشكيلة الأساسية !

أعلن نادي “مانشستر سيتي” عن التشكيلة الأساسية التي ستواجه نادي “كريستال بالاس” في الدوري الإنجليزي.

حيث تم استبعاد محرز من التشكيل الأساسي وجلوسه على دكة البدلاء وتعويضه بليروي ساني النجم الألماني.

يذكر أن “محرز” شارك كأساسي في مباراة دوري الأبطال الأسبوع الماضي وكان “بيب غوارديولا” قد أعجب بأداء النجم الجزائري حينها.