غوارديولا يُبعد “محرز” عن التشكيلة الأساسية !

حيث تم استبعاد محرز من التشكيل الأساسي وجلوسه على دكة البدلاء وتعويضه بليروي ساني النجم الألماني.

يذكر أن “محرز” شارك كأساسي في مباراة دوري الأبطال الأسبوع الماضي وكان “بيب غوارديولا” قد أعجب بأداء النجم الجزائري حينها.

How we’re lining-up this afternoon for #CRYMCI ⚽️

City XI | Ederson, Walker, Kompany (C), Laporte, Mendy, Gundogan, Silva, De Bruyne, Sane, Sterling, Aguero

Subs | Muric, Danilo, Stones, Bernardo, Mahrez, Otamendi, Jesus@haysworldwide #mancity pic.twitter.com/1MlO1jUXf3

— Manchester City (@ManCity) April 14, 2019