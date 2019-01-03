غوارديولا يُبعد محرز عن قمة ليفربول

أبعد المدرب الإسباني لفريق “مانشستر سيتي” الإنجليزي “بيب غوارديولا” النجم الدولي الجزائري “رياض محرز” عن قمة ليفربول.
المُقررة سهرة اليوم الخميس بملعب “الإتحاد” لحساب الجولة ال21 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وسيتواجد نجم الخضر على دكة البدلاء في بداية اللقاء.
تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة @LFC_Arabic
التشكيل الأساسي | إيدرسون, دانيلو, كومباني, ستونز, لابورت, فيرناندينيو, بيرناردو سيلفا, ديفيد سيلفا, ساني, سترلينج, أجويرو
البدلاء | موريتش, دي بروين, ووكر, جوندوجان, رياض @Mahrez22 🇩🇿, أوتامندي, جيسوس#السيتي_ليفربول #السيتي pic.twitter.com/I0ZDK9PZU0
— نادي مانشستر سيتي (@Cityarabia) January 3, 2019
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