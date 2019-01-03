غوارديولا يُبعد محرز عن قمة ليفربول

الرياضة
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غوارديولا يُبعد محرز عن قمة ليفربول محرز
بقلم عبد النور حواز

أبعد المدرب الإسباني لفريق “مانشستر سيتي” الإنجليزي “بيب غوارديولا” النجم الدولي الجزائري “رياض محرز” عن قمة ليفربول.

المُقررة سهرة اليوم الخميس بملعب “الإتحاد” لحساب الجولة ال21 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسيتواجد نجم الخضر على دكة البدلاء في بداية اللقاء.


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