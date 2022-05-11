غوارديولا يُبعد محرز عن التشكيلة الأساسية أمام ولفرهامبتون

أبعد مُجددا المُدرب الاسباني، بيب غوارديولا، النجم الدولي الجزائري، رياض محرز، عن التشكيلة الأساسية لفريق مانشستر سيتي.

وذلك بمناسبة مواجهة المُضيف ولفرهامبتون المُقررة بملعب مولينيو سهرة اليوم الأربعاء بداية من الساعة 20:15.

وتُعتبر هاته المواجهة مُتأخرة من الجولة 33 للدوري الانجليزي الممتاز، كما يسعى خلالها السيتي للفوز والانفراد بالصدارة.

وكان غوارديولا قد أبعد محرز في مواجهة نيوكاسل التي جرت يوم الأحد.

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