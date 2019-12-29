عاجل

“غوارديولا” يُجدد الثقة في “محرز” ضد “شيفيلد”

الرياضة
  • -
  • 0
“غوارديولا” يُجدد الثقة في “محرز” ضد “شيفيلد” صورة مركبة
بقلم حواز عبد النور

جدد المدرب الإسباني لفريق “مانشستر سيتي” الإنجليزي “بيب غوارديولا” الثقة في النجم الدولي الجزائري “رياض محرز”.

الآخير سيُشارك أساسيا سهرة اليوم الأحد في المواجهة التي تجمع السيتيزن بالضيف شيفيلد يونايتد بملعب الإتحاد لحساب الجولة 20 من الدوري الانجليزي الممتاز.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=747772

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com