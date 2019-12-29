“غوارديولا” يُجدد الثقة في “محرز” ضد “شيفيلد”

جدد المدرب الإسباني لفريق “مانشستر سيتي” الإنجليزي “بيب غوارديولا” الثقة في النجم الدولي الجزائري “رياض محرز”.
الآخير سيُشارك أساسيا سهرة اليوم الأحد في المواجهة التي تجمع السيتيزن بالضيف شيفيلد يونايتد بملعب الإتحاد لحساب الجولة 20 من الدوري الانجليزي الممتاز.
تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة @SUFCArabic
التشكيل الأساسي | برافو, ووكر, جارسيا, فيرناندينيو (الكابتن), زينتشينكو, رودريجو, دي بروين, بيرناردو, رياض @Mahrez22 🇩🇿, سترلينج, أجويرو.
البدلاء | كارسون, كانسيلو, أوتامندي, ميندي, جوندوجان, فودين, جيسوس.
🔵 #السيتي pic.twitter.com/h1bBmPIAfp
— نادي مانشستر سيتي (@Cityarabia) December 29, 2019
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