“غوارديولا” يُجدد الثقة في “محرز” ضد “شيفيلد”

جدد المدرب الإسباني لفريق “مانشستر سيتي” الإنجليزي “بيب غوارديولا” الثقة في النجم الدولي الجزائري “رياض محرز”.

الآخير سيُشارك أساسيا سهرة اليوم الأحد في المواجهة التي تجمع السيتيزن بالضيف شيفيلد يونايتد بملعب الإتحاد لحساب الجولة 20 من الدوري الانجليزي الممتاز.