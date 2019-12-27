“غوارديولا” يُجدد الثقة في “محرز”

جدد المدرب الإسباني لفريق “مانشستر سيتي” الإنجليزي “بيب غوارديولا” الثقة في النجم الدولي الجزائري “رياض محرز”.
الآخير سيُشارك أساسيا سهرة اليوم الجمعة في المواجهة التي تجمع السيتيزن بالمُضيف وولفرهامبتون بداية من 20:45.
تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة ولفرهامبتون
التشكيل الأساسي | إيدرسون, ووكر, فيرناندينيو (الكابتن), أوتامندي, ميندي, رودريجو, دي بروين, بيرناردو, رياض @Mahrez22 🇩🇿, سترلينج, أجويرو.
البدلاء | برافو, كانسيلو, جارسيا, أنجلينو, جوندوجان, زينتشينكو, فودين.
🔵 #السيتي pic.twitter.com/gLKtdOVefY
— نادي مانشستر سيتي (@Cityarabia) December 27, 2019
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