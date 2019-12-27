“غوارديولا” يُجدد الثقة في “محرز”

الرياضة
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“غوارديولا” يُجدد الثقة في “محرز” صورة مركبة
بقلم حواز عبد النور

جدد المدرب الإسباني لفريق “مانشستر سيتي” الإنجليزي “بيب غوارديولا” الثقة في النجم الدولي الجزائري “رياض محرز”.

الآخير سيُشارك أساسيا سهرة اليوم الجمعة في المواجهة التي تجمع السيتيزن بالمُضيف وولفرهامبتون بداية من 20:45.


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