“غوارديولا” يُجدد الثقة في “محرز”

جدد المدرب الإسباني لفريق “مانشستر سيتي” الإنجليزي “بيب غوارديولا” الثقة في النجم الدولي الجزائري “رياض محرز”.

الآخير سيُشارك أساسيا سهرة اليوم الجمعة في المواجهة التي تجمع السيتيزن بالمُضيف وولفرهامبتون بداية من 20:45.