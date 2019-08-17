“غوارديولا” يُحذر محرز بطريقته الخاصة

عمل “بيب غوارديولا” على وضع النقاط على الحروف بخصوص رياض محرز، مُوجها له رسالة مُباشرة له خلال ندوته الصحفية الأخيرة.

وطلب الرجل الأول في “الستيزنس” من الجميع عدم تضخيم الأمور، بعد المُستوى الكبير الذي قدمه الدولي الجزائري في إفتتاح الدوري.

وصرّح قائلا :”أولا، العام الماضي لم يلعب كثيرا، وبالتالي لا يُمكننا القول بأن هذا الموسم هو موسمه بعد مُباراة واحدة”.

وواصل في نفس السياق :”يجب ان نكون هادئين، رياض لاعب ذكي ويعرف ما يفعله، ويعرف السبل للوصول لما يصبو إليه”.

وجاءت هذه التصريحات الحذرة من “بيب” رغبة منه في تحفيز الجناح الطائر، وتفادي إغتراره بمردوده الأخير أمام “واست هام”.