غوارديولا يُحذر محرز وزملاءه

حذر بيب غوارديولا، مدرب نادي مانشستر سيتي، الدولي الجزائري رياض محرز وبقية زملائه، من مغبة الإستهزاء بنيوكاسل، ظهيرة اليوم السبت.

وأبدى التقني الإسباني، تخوفه من تركيز عناصره على المُتصدر ليفربول، في وقت أن الأولوية تبقى لإسترجاع الوصافة من ليستر سيتي.

وصرّح لوسائل الإعلام البريطانية قائلا :”الخسارة مرفوضة أمام نيوكاسل، ويجب علينا القفز للمركز الثاني، قبل التفكير في اللحاق بليفربول”.

ويبقى “السكاي بلوز” مُحافظين، ولو على أمل ضئيل من أجل اللحاق بـ”الريدز”، وذلك رغم فارق التسع نقاط الذي يفصلهم لحد الآن.