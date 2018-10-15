“غوارديولا” يُحذر “محرز” ولاعبي “مانشستر سيتي”

أكد “بيب غوارديولا” مدرب “مانشستر سيتي” أن فريقه لم يصل بعد للمستوى الذي يمكنه من التتويج بلقب دوري الأبطال مؤكدا على ضرورة العمل من أجل تحقيق ذلك.

وقال غوارديولا في تصريح لصحيفة “لاغازيتا ديلو سبورت”: “أفضل ما حققه الفريق في دوري الأبطال كان وصوله للدور النصف نهائي”.

وأضاف: “على الجميع الحذر والعمل من أجل تحقيق ما نصبوا إليه، لدينا تشكيلة قوية، لكن هناك العديد من الأندية التي تتنافس اللقب”.

وتابع: “برشلونة وريال مدريد يبقيان المرشحان الأكبر، في حين تواجد رونالدو مع اليوفي يمنحهم بعض الأفضلية، وهناك ليفربول، وباريس”.

وختم كلامه: “سنرى أين سنذهب هذا الموسم في هذه المنافسة القارية، لسنا مرشحين للفوز باللقب ولكن..”