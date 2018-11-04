“غوارديولا” يُحذّر “محرز” وزملائه !

الرياضة
  • -
  • 0
“غوارديولا” يُحذّر “محرز” وزملائه !
بقلم أمير بهلول

كشف المدرب الإسباني “بيب غوارديولا” سر مشاركة اللاعبين كأساسيين مع “مانشستر سيتي” بما فيهم “رياض محرز” الذي أصبح الرقم واحد في تشكيلة الفريق.

وقال “غوارديولا” في تصريحات صحفية: “لقد قلتها مرارا وتكرارا، اللاعب الذي لا يجري فوق ارضية الميدان ولا يعود لمساعدة زملائه لا مكان له في فريقي”.

وأضاف: “كل اللاعبين مطالبون بمساعدة بعضهم البعض، سواء في الهجوم أو في الدفاع، انتهى وقت المهاجمين الذين ينتظرون الكرة في الهجوم فقط، عليهم القتال أيضا في الدفاع”.

وتابع: “تنتظرنا مباريات صعبة في مختلف المنافسات، علينا أن نكون في المستوى حتى نحصد أكبر عدد ممكن من الانتصارات”.


طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital

Content Protection by DMCA.com