“غوارديولا” يُحذّر “محرز” وزملائه !

كشف المدرب الإسباني “بيب غوارديولا” سر مشاركة اللاعبين كأساسيين مع “مانشستر سيتي” بما فيهم “رياض محرز” الذي أصبح الرقم واحد في تشكيلة الفريق.

وقال “غوارديولا” في تصريحات صحفية: “لقد قلتها مرارا وتكرارا، اللاعب الذي لا يجري فوق ارضية الميدان ولا يعود لمساعدة زملائه لا مكان له في فريقي”.

وأضاف: “كل اللاعبين مطالبون بمساعدة بعضهم البعض، سواء في الهجوم أو في الدفاع، انتهى وقت المهاجمين الذين ينتظرون الكرة في الهجوم فقط، عليهم القتال أيضا في الدفاع”.

وتابع: “تنتظرنا مباريات صعبة في مختلف المنافسات، علينا أن نكون في المستوى حتى نحصد أكبر عدد ممكن من الانتصارات”.