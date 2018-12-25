“غوارديولا” يُحضر مُفاجأة سارة لـ”محرز”!

يُحضر “بيب غوارديولا” مُدرب “مانشستر سيتي”، مُفاجأة للدولي الجزائري، رياض محرز، تتمثل في إعادته لتشكيلته الأساسية، خلال الجولة القادمة لـ”البريميرليغ”.

وكشفت مجلة “four four two” البريطانية، بأن التقني الإسباني، يتجه للإعتماد على اليساري، غدا الأربعاء، أمام فريقه السابق “ليستر سيتي”.

وأوضح ذات المصدر، بأن الجناح الطائر سيتواجد في القاطرة الأمامية رفقة كل من البلجيكي “كيفين دو بروين” والأرجنتيني “سيرجيو أغويرو”.

يُذكر بأن إبن “سارسال” يعيش فترة تراجع رهيب، وستكون عودته لقلعة “الكينع باور ستاديوم” فُرصة لا تعوض لإسترجاع بريقه وتألقه.