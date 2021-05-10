غوارديولا يُحفز “محرز” وزملائه !

أكد “بيب غوارديولا” مدرب “مانشستر سيتي”، أن الفريق سيكون جاهزا للفوز على “تشيلسي” في نهائي دوري الأبطال.

وقال “غوارديولا” في تصريحات صحفية: “انا على ثقة بأننا سنكون جاهزين لـ نهائي دوري أبطال اوروبا، وبأننا سنلعب افضل مباراة ممكنة”.

وأضاف: “هذا النوع من الضغوطات هو ما اريده. إننا بحاجة إليه، حتى نكون فريقاً من مستوى عالي”.

وتابع: “سلنعب النهائي بنية واضحة وهي الفوز باللقب، وأفضل طريقة للفوز أن نثق في أنفسنا”.

في حين ختم كلامه: “النهائي هو مباراة خاصة وعليك أن تفعل كل شيء من أجل التتويج”.