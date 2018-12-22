“غوارديولا” يُخرج “محرز” من حساباته!

وجد الدولي الجزائري، رياض محرز، نفسه مُستبعدا عن التشكيلة الأساسية لناديه “مانشستر سيتي”، والتي ستُلاقي “كريستال بالاس”، عصر اليوم السبت.

وقرر “بيب غوارديولا”، عدم الإعتماد على الجناح الطائر، نظرا لتراجع مُستواه بشكل رهيب، وعدم تقديمه الإضافة المرجوة في الأسابيع الأخيرة.

وظهر اليساري خارج مجال التغطية خلال آخر مُبارتين لـ”السكاي بلوز” ما بين الدوري والكأس، أمام كل من “إيفرتون” و”ليستر سيتي”.

وسيكون إبن “سارسال” مُطالبا بالإستفاقة سريعا، إن هو أراد إسترجاع ثقة الطاقم الفني لـ”الستيزنس”، خاصة وأن المُنافسة شديدة في منصبه.