غوارديولا يُخيب آمال محرز.. كالعادة

خيب بيب غوارديولا، ومثلما كان مُنتظرا، آمال الدولي الجزائري، رياض محرز، عندما قرر تركه على مقاعد البدلاء، بمناسبة القمة التي ستلعب عصر اليوم بين مانشسر سيتي وليفربول.

وفضل “الفيلسوف”، وكما جرت عليه العادة منذ بداية الموسم الجاري، التضحية بمحارب الصحراء، مانحا فُرصة مُتجددة للإنجليزي جاك غريليش، رغم أن هذا الأخير لا يُقدم الشيء الكثير من الجولة الإفتتاحية للبريميرليغ.

وكان قائد المنتخب الوطني، أفضل لاعبي “السكاي بلوز”، الأسبوع الماضي خلال الهزيمة أمام باريس سان جيرمان بثنائية دون رد، ولكن ذلك لم يشفع له لنيل ثقة الطاقم الفني لثاني مرة على التوالي.