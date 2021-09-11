غوارديولا يُخيب آمال محرز

ترك بيب غوارديولا، مدرب نادي مانشسر سيتي، رياض محرز، خارج الخدمة بمناسبة المواجهة أمام فريقه السابق ليستر سيتي، في رابع جولات البريميرليغ الإنجليزية، والتي إنتهت لصالح البطل بهدف دون رد حمل توقيع البرتغالي بيرناردو سيلفا. ولازم اليساري مقاعد البدلاء وبشكل غير متوقع طيلة تسعين دقيقة كاملة.

وقرر الفيلسوف، عدم منح الفُرصة للدولي الجزائري، رغم أن القاطرة الأمامية لـ”السكاي بلوز”، لم تكن في أحسن أحوالها بعد ظهيرة اليوم، ولكنه فضل تجاهل صاحب القدم اليُسرى السحرية، الذي لا يتواجد في أفضل أحواله خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وتُشير كل المعطيات، بأن جلوس قائد الخضر على كرسي الإحتياط سيتكرر كثيرا في الفترة القادمة، بإعتبار أن المُنافسة شديدة جدا في منصبه، ولن يكون من السهل عليه الحصول على فُرصة جديدة، وهو الذي قدم مُستويات مُخيبة للآمال كلما تم الإعتماد عليه منذ بداية الموسم الجاري.