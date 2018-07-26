“غوارديولا” يُرجع خسارة السيتي ضد ليفربول لخروج “محرز”

لمح المدرب الإسباني لفريق “مانشستر سيتي” الإنجليزي”بيب غوارديولا” لتسبب خروج النجم الدولي الجزائري “رياض محرز” في خسارة “السيتيزن” ضد “ليفربول”.

وقال “غوارديولا” في الندوة الصحفية التي أعقبت لقاء فجر الخميس والذي إنتهى بفوز الريدز بثنائية لهدف وحيد في كأس الأبطال الدولية.

“لاعبو فريقي كانوا مُذهلين طيلة 75 دقيقة وكنت فخورا بهم لكن في ال15 دقيقة الأخيرة شعر اللاعبون بتعب شديد وإفتقدنا الجودة في اللعب وإستحق ليفربول تسجيل أكثر من هدف في نهاية اللقاء”.

وكان نجم الخضر قد شارك أساسيا قبل أن يترك مكانه في الدقيقة ال73 بينما كانت النتيجة تُشير للتعادل الإيجابي بهدف لهدف.