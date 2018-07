“غوارديولا” يُرجع خسارة السيتي ضد ليفربول لخروج “محرز”

وقال “غوارديولا” في الندوة الصحفية التي أعقبت لقاء فجر الخميس والذي إنتهى بفوز الريدز بثنائية لهدف وحيد في كأس الأبطال الدولية.

“لاعبو فريقي كانوا مُذهلين طيلة 75 دقيقة وكنت فخورا بهم لكن في ال15 دقيقة الأخيرة شعر اللاعبون بتعب شديد وإفتقدنا الجودة في اللعب وإستحق ليفربول تسجيل أكثر من هدف في نهاية اللقاء”.

وكان نجم الخضر قد شارك أساسيا قبل أن يترك مكانه في الدقيقة ال73 بينما كانت النتيجة تُشير للتعادل الإيجابي بهدف لهدف.

#PEP: Our players were incredible for 75 minutes. I'm so so proud. But the last 15 minutes we were tired and our quality died. They deserved to score more goals in the end. #mancity

— Manchester City (@ManCity) July 26, 2018