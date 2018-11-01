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“غوارديولا” يُريح محرز ضد فولهام

الرياضة
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“غوارديولا” يُريح محرز ضد فولهام صورة مركبة
بقلم عبد النور حواز

أراح المدرب الإسباني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي “بيب غوارديولا” النجم الدولي الجزائري رياض محرز في اللقاء المُقرر سهرة اليوم الخميس.

ضد “فولهام” في الدور ال16 من كأس رابطة المحترفين الإنجليزية الذي سيُلعب بملعب “الإتحاد”.

وسيجلس لاعب الخضر على دكة البدلاء بعد أربع لقاءات شارك خلالها كأساسي.


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