“غوارديولا” يُريح محرز ضد فولهام

أراح المدرب الإسباني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي “بيب غوارديولا” النجم الدولي الجزائري رياض محرز في اللقاء المُقرر سهرة اليوم الخميس.

ضد “فولهام” في الدور ال16 من كأس رابطة المحترفين الإنجليزية الذي سيُلعب بملعب “الإتحاد”.

وسيجلس لاعب الخضر على دكة البدلاء بعد أربع لقاءات شارك خلالها كأساسي.