“غوارديولا” يُريح محرز ضد فولهام

ضد “فولهام” في الدور ال16 من كأس رابطة المحترفين الإنجليزية الذي سيُلعب بملعب “الإتحاد”.

وسيجلس لاعب الخضر على دكة البدلاء بعد أربع لقاءات شارك خلالها كأساسي.

Here's how we line-up in the @Carabao_Cup tonight!

City XI | Muric, Danilo, Kompany (C), Stones, Zinchenko, Delph, Brahim, De Bruyne, Foden, Sane, Jesus

Subs | Ederson, Walker, Sterling, Agüero, Bernardo, Mahrez, Gomes

Presented by @HAYSWorldwide 🔵 #MCIFUL #mancity pic.twitter.com/uvKR44F0ia

— Manchester City (@ManCity) November 1, 2018