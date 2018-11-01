“غوارديولا” يُريح محرز ضد فولهام

أراح المدرب الإسباني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي “بيب غوارديولا” النجم الدولي الجزائري رياض محرز في اللقاء المُقرر سهرة اليوم الخميس.
ضد “فولهام” في الدور ال16 من كأس رابطة المحترفين الإنجليزية الذي سيُلعب بملعب “الإتحاد”.
وسيجلس لاعب الخضر على دكة البدلاء بعد أربع لقاءات شارك خلالها كأساسي.
Here's how we line-up in the @Carabao_Cup tonight!
City XI | Muric, Danilo, Kompany (C), Stones, Zinchenko, Delph, Brahim, De Bruyne, Foden, Sane, Jesus
Subs | Ederson, Walker, Sterling, Agüero, Bernardo, Mahrez, Gomes
Presented by @HAYSWorldwide 🔵 #MCIFUL #mancity pic.twitter.com/uvKR44F0ia
— Manchester City (@ManCity) November 1, 2018
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