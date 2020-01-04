“غوارديولا” يُريح “محرز” في مباراة الكأس

أراح المدرب الإسباني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي “بيب غوارديولا” النجم الدولي الجزائري “رياض محرز” بمناسبة مواجهة “بورت فايل”.
المواجهة المقررة بملعب “الإتحاد” بداية من الساعة 18:30 لحساب الدور ال4 لمنافسة كأس الإتحاد الإنجليزي ستعرف جلوس قائد الخضر على مقاعد البدلاء.
وكان نجم المنتخب الوطني قد شارك أساسيا في آخر 4 مباريات للسيتيزن في الدوري الإنجليزي وتألق بشكل لافت للإنتباه.
ويخدم هذا الأمر صاحب الرجل اليسرى السحرية الذي سيستفيد من راحة قبل مواجهة مانشستر يونايتد يوم الثلاثاء.
تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة بورت فايل
التشكيل الأساسي | برافو, كانسيلو, ستونز, هارود بيليس, أنجلينو, جوندوجان, زينتشينكو, ديفيد سيلفا (الكابتن), فودين, بيرناردو, أجويرو.
البدلاء | كارسون, ووكر, دويل, جارسيا, رياض @Mahrez22 🇩🇿, سترلينج, جيسوس.
🔵 #السيتي pic.twitter.com/H9yW6U8m91
— نادي مانشستر سيتي (@Cityarabia) January 4, 2020
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